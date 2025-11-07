Рейтинг@Mail.ru
В Курской области будут заочно судить военного коменданта ВСУ
13:37 07.11.2025
В Курской области будут заочно судить военного коменданта ВСУ
В Курской области будут заочно судить военного коменданта ВСУ
Военного коменданта ВСУ в Курской области Эдуарда Москалева и официального представителя этой структуры Алексея Дмитрашковского будут заочно судить за... РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
россия
курская область
украина
происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура
В Курской области будут заочно судить военного коменданта ВСУ

Коменданта ВСУ в Курской области Москалева будут заочно судить за терроризм

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины / Украинский генерал Эдуард Москалев
Украинский генерал Эдуард Москалев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /
Украинский генерал Эдуард Москалев. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Военного коменданта ВСУ в Курской области Эдуарда Москалева и официального представителя этой структуры Алексея Дмитрашковского будут заочно судить за террористическую деятельность и пленение 68 мирных жителей Курской области, сообщает Главная военная прокуратура России.
Главной военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 9-го управления армейского корпуса сухопутных войск вооруженных сил Украины, военного коменданта вооруженных сил Украины в Курской области 51-летнего генерал-майора Эдуарда Москалева и руководителя объединенного пресс-центра вооруженных сил Украины, официального представителя данной военной комендатуры 52-летнего полковника Алексея Дмитрашковского", - говорится в сообщении.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Власти Украины сделали сотрудников ТЦК неприкосновенными, заявили в Раде
Вчера, 13:16
По версии следствия, с августа 2024 по февраль 2025 года Москалев возглавлял созданную в Курской области для террористической деятельности в России военную комендатуру, руководил военнослужащими, отдавал указания на применение оружия для устрашения мирного населения, причинения значительного имущественного ущерба, дестабилизации деятельности российских органов власти.
Дмитрашковский занимался информационным сопровождением ее деятельности, активно участвовал в освещении работы в СМИ, в том числе иностранных, агитировал местное население в пользу ВФУ.
В частности, указывается в релизе, по приказу Москалева военнослужащие комендатуры, действующие с обвиняемыми в составе организованной группы, занимались поиском российских военнослужащих в захваченных населенных пунктах, блокировали выезд мирного населения из них, контролировали соблюдение введенного комендантского часа.
С момента незаконного пересечения госграницы РФ преступники насильно удерживали в городской школе-интернате и в жилых домах 68 мирных жителей Суджи, которых в начале февраля депортировали в город Сумы на Украине для дальнейшего обмена. На сегодняшний день все россияне возвращены на родину.
Обоим предъявлены обвинения по п. "а", "в" ч. 2 ст.205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего тяжкие последствия), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, его депортация).
"Москалев и Дмитрашковский объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - уточняется в релизе.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
Вчера, 12:41
 
