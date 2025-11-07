В Курской области будут заочно судить военного коменданта ВСУ

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Военного коменданта ВСУ в Курской области Эдуарда Москалева и официального представителя этой структуры Алексея Дмитрашковского будут заочно судить за террористическую деятельность и пленение 68 мирных жителей Курской области, сообщает Главная военная прокуратура России.

По версии следствия, с августа 2024 по февраль 2025 года Москалев возглавлял созданную в Курской области для террористической деятельности в России военную комендатуру, руководил военнослужащими, отдавал указания на применение оружия для устрашения мирного населения, причинения значительного имущественного ущерба, дестабилизации деятельности российских органов власти.

Дмитрашковский занимался информационным сопровождением ее деятельности, активно участвовал в освещении работы в СМИ, в том числе иностранных, агитировал местное население в пользу ВФУ.

В частности, указывается в релизе, по приказу Москалева военнослужащие комендатуры, действующие с обвиняемыми в составе организованной группы, занимались поиском российских военнослужащих в захваченных населенных пунктах, блокировали выезд мирного населения из них, контролировали соблюдение введенного комендантского часа.

С момента незаконного пересечения госграницы РФ преступники насильно удерживали в городской школе-интернате и в жилых домах 68 мирных жителей Суджи , которых в начале февраля депортировали в город Сумы на Украине для дальнейшего обмена. На сегодняшний день все россияне возвращены на родину.

Обоим предъявлены обвинения по п. "а", "в" ч. 2 ст.205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего тяжкие последствия), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, его депортация).