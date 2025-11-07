Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов и БПЛА за сутки - РИА Новости, 07.11.2025
12:10 07.11.2025
ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов и БПЛА за сутки
белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков
Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по Грайворонскому округу Белгородской области 31 снаряд и столько же БПЛА, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 33 населенных пункта в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 46 снарядов и зафиксированы атаки 69 БПЛА, из них 22 дрона были сбиты и подавлены над регионом. Погиб один мирный житель, троим понадобилась медицинская помощь. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, сельхозпредприятии, социальном и двух коммерческих объектах, объекте инфраструктуры, сельхозтехнике и 11 транспортных средствах.
Белгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав Гладков
 
 
