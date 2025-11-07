ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов и БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по Грайворонскому округу Белгородской области 31 снаряд и столько же БПЛА, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 33 населенных пункта в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 46 снарядов и зафиксированы атаки 69 БПЛА, из них 22 дрона были сбиты и подавлены над регионом. Погиб один мирный житель, троим понадобилась медицинская помощь. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, сельхозпредприятии, социальном и двух коммерческих объектах, объекте инфраструктуры, сельхозтехнике и 11 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Глотово, Гора-Подол, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино подверглись 7 обстрелам с применением 31 боеприпаса и атакованы 31 беспилотником, 4 из которых подавлены. Вчера в Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона 2 ноября в селе Новостроевка-Первая. Он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе село Черемошное атаковано одним беспилотником, в Валуйском округе семь населенных пунктов атакованы 11 беспилотниками, шесть из которых подавлены, погибла женщина. По данным главы области, Волоконовский район атакован тремя БПЛА, два из которых сбиты, ранена женщина. По Шебекинском округу и Краснояружскому району выпущено 15 боеприпасов и нанесены удары 23 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.