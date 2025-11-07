Украинский пленный рассказал, что ВСУ шпионят за мирными жителями

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие получают инструкции следить и шпионить за мирными жителями в населенных пунктах в зоне боевых действий, но "чуть ли не убивать их", при проявлении интереса к боевикам ВСУ, рассказал попавший в плен на красноармейском направлении украинский военнослужащий Дмитрий Невмывако.

"По задачам нам сказали занять подвал и сидеть, получается, в этом подвале. При случае, если гражданских видели, докладывать, сколько гражданских в селе находится, кто они такие, чуть ли не допрашивать их, заводить по приказу говорили, что они все ждуны... с ними никакого общения вообще, не подпускать их к себе, чуть ли не убивать их, получается, если они подойдут", - сказал Невмывако в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

Он признался, что на линии боевого соприкосновения сидел с сослуживцами в подвале, а при появлении российских военнослужащих сразу же вместе с ними сдался в плен.

Также пленный рассказал, что договорился, что его за 7 тысяч гривен "на соляру" вывезут оттуда, где он "базировался", однако за два дня до назначенной даты был отправлен на позиции.