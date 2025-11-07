Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, что ВСУ шпионят за мирными жителями
Специальная военная операция на Украине
 
07.11.2025
Украинский пленный рассказал, что ВСУ шпионят за мирными жителями
Украинский пленный рассказал, что ВСУ шпионят за мирными жителями
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Украинский военнопленный: "Боевики ВСУ получают инструкции "чуть ли не убивать" мирных жителей"
Боевики ВСУ получают инструкции "чуть ли не убивать" мирных жителей, рассказал попавший в плен на Красноармейском направлении украинский военный.
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, что ВСУ шпионят за мирными жителями

Пленный Невмывако: украинским военным приказывают следить за мирными жителями

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие получают инструкции следить и шпионить за мирными жителями в населенных пунктах в зоне боевых действий, но "чуть ли не убивать их", при проявлении интереса к боевикам ВСУ, рассказал попавший в плен на красноармейском направлении украинский военнослужащий Дмитрий Невмывако.
"По задачам нам сказали занять подвал и сидеть, получается, в этом подвале. При случае, если гражданских видели, докладывать, сколько гражданских в селе находится, кто они такие, чуть ли не допрашивать их, заводить по приказу говорили, что они все ждуны... с ними никакого общения вообще, не подпускать их к себе, чуть ли не убивать их, получается, если они подойдут", - сказал Невмывако в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он признался, что на линии боевого соприкосновения сидел с сослуживцами в подвале, а при появлении российских военнослужащих сразу же вместе с ними сдался в плен.
Также пленный рассказал, что договорился, что его за 7 тысяч гривен "на соляру" вывезут оттуда, где он "базировался", однако за два дня до назначенной даты был отправлен на позиции.
"Сначала никуда ничего не говорили, потом сказали на позицию, на 2-3 дня, потом на неделю. Потом говорили 3 недели. Потом по итогу я там 40 дней просидел, пока меня не взяли в плен", - рассказал Невмывако.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
