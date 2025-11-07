https://ria.ru/20251107/vsu-2053341410.html
Украинский пленный рассказал, что ВСУ шпионят за мирными жителями
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие получают инструкции следить и шпионить за мирными жителями в населенных пунктах в зоне боевых действий, но "чуть ли не убивать их", при проявлении интереса к боевикам ВСУ, рассказал попавший в плен на красноармейском направлении украинский военнослужащий Дмитрий Невмывако.
"По задачам нам сказали занять подвал и сидеть, получается, в этом подвале. При случае, если гражданских видели, докладывать, сколько гражданских в селе находится, кто они такие, чуть ли не допрашивать их, заводить по приказу говорили, что они все ждуны... с ними никакого общения вообще, не подпускать их к себе, чуть ли не убивать их, получается, если они подойдут", - сказал Невмывако в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ
.
Он признался, что на линии боевого соприкосновения сидел с сослуживцами в подвале, а при появлении российских военнослужащих сразу же вместе с ними сдался в плен.
Также пленный рассказал, что договорился, что его за 7 тысяч гривен "на соляру" вывезут оттуда, где он "базировался", однако за два дня до назначенной даты был отправлен на позиции.
"Сначала никуда ничего не говорили, потом сказали на позицию, на 2-3 дня, потом на неделю. Потом говорили 3 недели. Потом по итогу я там 40 дней просидел, пока меня не взяли в плен", - рассказал Невмывако.