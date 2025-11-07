https://ria.ru/20251107/vsu-2053335633.html
Контратака бригады ВСУ в Сумской области провалилась
Контратака бригады ВСУ в Сумской области провалилась
Контратака 71-й бригады ВСУ в Сумской области провалилась, уничтожены до 70% штурмовой группы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах РИА Новости, 07.11.2025
сумская область
2025
Контратака 71-й бригады ВСУ провалилась, погибла почти вся штурмовая группа