Темпы пополнения бригады ВСУ отстают из-за дезертиров
Темпы пополнения бригады ВСУ отстают из-за дезертиров
2025-11-07T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ ждут пополнение из житомирского учебного центра, однако это несильно изменит ситуацию с низкой укомплектованностью из-за массовых дезертирств, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ожидают прибытия молодого пополнения из житомирского учебного центра десантно-штурмовых войск. Однако это мало изменит ситуацию с укомплектованностью из-за большого числа дезертиров", - сказал собеседник агентства.