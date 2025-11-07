Рейтинг@Mail.ru
Темпы пополнения бригады ВСУ отстают из-за дезертиров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 07.11.2025
Темпы пополнения бригады ВСУ отстают из-за дезертиров
Темпы пополнения бригады ВСУ отстают из-за дезертиров
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
Новости
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Темпы пополнения 80-й бригады ВСУ отстают от числа дезертирств

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ ждут пополнение из житомирского учебного центра, однако это несильно изменит ситуацию с низкой укомплектованностью из-за массовых дезертирств, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ожидают прибытия молодого пополнения из житомирского учебного центра десантно-штурмовых войск. Однако это мало изменит ситуацию с укомплектованностью из-за большого числа дезертиров", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
