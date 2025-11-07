Темпы пополнения бригады ВСУ отстают из-за дезертиров

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ ждут пополнение из житомирского учебного центра, однако это несильно изменит ситуацию с низкой укомплектованностью из-за массовых дезертирств, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.