ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный
ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный - РИА Новости, 07.11.2025
ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный
Командование ВСУ не сообщает семьям о попавших в плен украинских военнослужащих, в то время как ВС РФ предоставили пленным возможность связаться с близкими,... РИА Новости, 07.11.2025
ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный
ВСУ скрывают информацию о пленении военнослужащих от их семей
КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ не сообщает семьям о попавших в плен украинских военнослужащих, в то время как ВС РФ предоставили пленным возможность связаться с близкими, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Российские солдаты помогли нам в этом, потому что быстрее давали родным и близким знать, что человек находится в плену или погиб хотя бы, чем наши власть и командиры. Потому что они (командиры ВСУ
– ред.) вообще ничего не хотели говорить", - объяснил военнопленный.
У Ивана и его сестры была договоренность, что, если он не выходит на связь в течение трех-четырех дней - она звонит командирам и уточняет его местонахождение. Несмотря на это, о его пленении она узнала от него самого.
"С моей сестрой мне только отсюда разрешили созвониться. Я говорю: нахожусь в плену, а она мне говорит: как? Я звонила командирам, ты находишься на позиции, все нормально. А я отвечаю: я уже неделю как в плену", - добавил пленный.