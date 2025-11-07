ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный

КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ не сообщает семьям о попавших в плен украинских военнослужащих, в то время как ВС РФ предоставили пленным возможность связаться с близкими, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.

"Российские солдаты помогли нам в этом, потому что быстрее давали родным и близким знать, что человек находится в плену или погиб хотя бы, чем наши власть и командиры. Потому что они (командиры ВСУ – ред.) вообще ничего не хотели говорить", - объяснил военнопленный.

У Ивана и его сестры была договоренность, что, если он не выходит на связь в течение трех-четырех дней - она звонит командирам и уточняет его местонахождение. Несмотря на это, о его пленении она узнала от него самого.