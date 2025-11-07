Рейтинг@Mail.ru
ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 07.11.2025
ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный
ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный - РИА Новости, 07.11.2025
ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный
Командование ВСУ не сообщает семьям о попавших в плен украинских военнослужащих, в то время как ВС РФ предоставили пленным возможность связаться с близкими,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T04:18:00+03:00
2025-11-07T04:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих, рассказал пленный

ВСУ скрывают информацию о пленении военнослужащих от их семей

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ не сообщает семьям о попавших в плен украинских военнослужащих, в то время как ВС РФ предоставили пленным возможность связаться с близкими, рассказал РИА Новости Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады.
"Российские солдаты помогли нам в этом, потому что быстрее давали родным и близким знать, что человек находится в плену или погиб хотя бы, чем наши власть и командиры. Потому что они (командиры ВСУ– ред.) вообще ничего не хотели говорить", - объяснил военнопленный.
У Ивана и его сестры была договоренность, что, если он не выходит на связь в течение трех-четырех дней - она звонит командирам и уточняет его местонахождение. Несмотря на это, о его пленении она узнала от него самого.
"С моей сестрой мне только отсюда разрешили созвониться. Я говорю: нахожусь в плену, а она мне говорит: как? Я звонила командирам, ты находишься на позиции, все нормально. А я отвечаю: я уже неделю как в плену", - добавил пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Экс-военный ВСУ рассказал о жестокости командиров Киева к подчиненным
Вчера, 03:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
