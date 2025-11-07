https://ria.ru/20251107/vs-2053416018.html
ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
черное море
Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ