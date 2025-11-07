Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 07.11.2025
ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
черное море
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
черное море, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Черноморский флот уничтожил семь безэкипажных катеров ВСУ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
