Российские военные уничтожили группу украинских боевиков в Купянске
Российские военные уничтожили группу украинских боевиков в Купянске
Штурмовой отряд российской группировки "Запад" в пятницу уничтожил группу из семи украинских боевиков, пытавшихся вырваться на бронемашине из Купянска, заявил... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
