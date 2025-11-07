Рейтинг@Mail.ru
Освобождение из ТЦК водителя Джоли вызвало гнев украинцев - РИА Новости, 07.11.2025
23:02 07.11.2025
Освобождение из ТЦК водителя Джоли вызвало гнев украинцев
Освобождение из ТЦК водителя Джоли вызвало гнев украинцев - РИА Новости, 07.11.2025
Освобождение из ТЦК водителя Джоли вызвало гнев украинцев
Вызволение из украинского военкомата водителя голливудской актрисы Анджелины Джоли вызвало волну негодования на Украине, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:02:00+03:00
2025-11-07T23:02:00+03:00
в мире
украина
херсон
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
страна.ua
https://ria.ru/20251107/dzholi-2053480546.html
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053507656.html
украина
херсон
херсонская область
в мире, украина, херсон, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Украина, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Освобождение из ТЦК водителя Джоли вызвало гнев украинцев

Украинцы возмутились освобождением водителя Джоли из военкомата

© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАмериканская актриса Анджелина Джоли
Американская актриса Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Американская актриса Анджелина Джоли. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вызволение из украинского военкомата водителя голливудской актрисы Анджелины Джоли вызвало волну негодования на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Ситуация закономерно породила волну негодования со стороны простых граждан, которые опять столкнулись с вопиющим случаем социальной несправедливости. Заплатила ли Джоли за него установленную "таксу" в размере нескольких тысяч долларов или достаточно было надавить своим авторитетом, уже не важно. Факт остался фактом, годного к военной службе гражданина Украины освободили из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Актриса Анджелина Джоли на заправке в Тернополе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Анджелину Джоли заметили на заправке в Тернополе
Вчера, 16:29
В это время в сети продолжают разлетаться кадры принудительной мобилизации простых украинцев, добавил он.
«
"Раз уж Джоли такая "гуманитарщица" и сторонник прав человека - пускай вступится и за них. Хотя если откупать каждого, то на это уйдет весь гонорар за поездку на Украину", - отметил собеседник.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте. В среду издание "Страна.ua" писало, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее кортеж граждан Украины из военкомата в Николаевской области. В пятницу оно сообщало, что водитель актрисы Дмитрий Пищиков записал видео, подтвердив, что его отпустили из ТЦК.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины сделали подарок актрисе Анджелине Джоли - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Украинские пограничники сделали подарок Джоли
Вчера, 17:24
 
В миреУкраинаХерсонХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
