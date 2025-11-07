МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вызволение из украинского военкомата водителя голливудской актрисы Анджелины Джоли вызвало волну негодования на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ситуация закономерно породила волну негодования со стороны простых граждан, которые опять столкнулись с вопиющим случаем социальной несправедливости. Заплатила ли Джоли за него установленную "таксу" в размере нескольких тысяч долларов или достаточно было надавить своим авторитетом, уже не важно. Факт остался фактом, годного к военной службе гражданина Украины освободили из ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - сказал собеседник агентства.
В это время в сети продолжают разлетаться кадры принудительной мобилизации простых украинцев, добавил он.
"Раз уж Джоли такая "гуманитарщица" и сторонник прав человека - пускай вступится и за них. Хотя если откупать каждого, то на это уйдет весь гонорар за поездку на Украину", - отметил собеседник.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте. В среду издание "Страна.ua" писало, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее кортеж граждан Украины из военкомата в Николаевской области. В пятницу оно сообщало, что водитель актрисы Дмитрий Пищиков записал видео, подтвердив, что его отпустили из ТЦК.
