Адвокат объяснила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду
Адвокат объяснила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду - РИА Новости, 07.11.2025
Адвокат объяснила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду
Жители многоквартирных домов часто жалуются, что из горячего крана течет недостаточно теплая вода. Как определить нарушение и получить возмещение от поставщика... РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости.
Жители многоквартирных домов часто жалуются, что из горячего крана течет недостаточно теплая вода. Как определить нарушение и получить возмещение от поставщика услуги, агентству "Прайм"
рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Потребители недовольны тем, что за недостаточно горячую воду им приходится платить по полной, как за качественную услугу. Между тем, субъективных ощущений тут недостаточно, есть установленные критерии качества воды.
По СанПин конечный потребитель должен получать горячую воду температурой 60-70 градусов Цельсия. Допустимые отклонения не превышают 3-5 градусов.
«
"За каждые три градуса отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер оплаты за расчетный период снижается на 0,1%. Если температура горячей воды для потребителя составляет менее 40 градусов, она оплачивается по тарифу холодного водоснабжения", — объяснила Яковлева.
Чтобы получить перерасчет, нужно вызвать сотрудника УК, который зафиксирует нарушение, а затем обращаться к поставщику, подытожила она.