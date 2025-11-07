Рейтинг@Mail.ru
03:18 07.11.2025
Финансист посоветовала, как лучше поступить со вкладами в ноябре
Окончание финансового года открывает перед вкладчиками окно возможностей, но переосмысливать структуру управления личными финансами следует грамотно
экономика
светлана фрумина
рэу имени г. в. плеханова
вклады
экономика, светлана фрумина, рэу имени г. в. плеханова, вклады
Экономика, Светлана Фрумина, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вклады
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Окончание финансового года открывает перед вкладчиками окно возможностей, но переосмысливать структуру управления личными финансами следует грамотно, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Она напомнила, что декабрь — традиционный период высоких ставок по вкладам. Многие банки в поисках краткосрочной ликвидности на новогодние праздники стремятся дополнительно привлечь клиентов выгодными бонусами.
“Вместе с тем, импульсивное реагирование на маркетинговые предложения может привести к снижению совокупной доходности портфеля, если вкладчик преждевременно закрывает действующие депозиты, теряя накопленные проценты. Участие в таких акциях имеет смысл лишь при наличии свободных средств и четко рассчитанного горизонта вложений”, — предупредила Фрумина.
Принимать подобные решения следует с учетом инфляции, налоговых выплат, ликвидности активов и диверсификации средств. Взвешенный подход к планированию вкладов напрямую влияет на ваш бюджет, заключила она.
ЭкономикаСветлана ФруминаРЭУ имени Г. В. ПлехановаВклады
 
 
