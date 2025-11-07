Финансист посоветовала, как лучше поступить со вкладами в ноябре

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Окончание финансового года открывает перед вкладчиками окно возможностей, но переосмысливать структуру управления личными финансами следует грамотно, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Она напомнила, что декабрь — традиционный период высоких ставок по вкладам. Многие банки в поисках краткосрочной ликвидности на новогодние праздники стремятся дополнительно привлечь клиентов выгодными бонусами.
“Вместе с тем, импульсивное реагирование на маркетинговые предложения может привести к снижению совокупной доходности портфеля, если вкладчик преждевременно закрывает действующие депозиты, теряя накопленные проценты. Участие в таких акциях имеет смысл лишь при наличии свободных средств и четко рассчитанного горизонта вложений”, — предупредила Фрумина.
Принимать подобные решения следует с учетом инфляции, налоговых выплат, ликвидности активов и диверсификации средств. Взвешенный подход к планированию вкладов напрямую влияет на ваш бюджет, заключила она.