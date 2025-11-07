Рейтинг@Mail.ru
Уже выданные россиянам шенгенские визы действительны, заявили в ЕК - РИА Новости, 07.11.2025
15:05 07.11.2025
Уже выданные россиянам шенгенские визы действительны, заявили в ЕК
Уже выданные россиянам шенгенские визы действительны, заявили в ЕК
Уже выданные россиянам шенгенские визы действительны, заявили в ЕК
Многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, по-прежнему действительны, запрет не имеет обратной силы, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
2025
Новости
россия, еврокомиссия, евросоюз, шенгенская зона, шенгенская виза, в мире
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Шенгенская зона, Шенгенская виза, В мире
Уже выданные россиянам шенгенские визы действительны, заявили в ЕК

Еврокомиссия: уже выданные россиянам многократные шенгенские визы действительны

Заграничный паспорт
Заграничный паспорт
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, по-прежнему действительны, запрет не имеет обратной силы, заявил на брифинге в пятницу представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
Ранее Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС.
"Это не имеет обратной силы. Это только для новых виз. Я не знаю, сколько многократных въездных виз все еще действительны", - сказал Ламмерт.
Сотрудник пограничной полиции проверяет паспорт в аэропорту Мемминген - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз
Россия Еврокомиссия Евросоюз Шенгенская зона Шенгенская виза В мире
 
 
