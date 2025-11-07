https://ria.ru/20251107/vizy-2053455129.html
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вступит в силу в субботу
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вступит в силу в субботу
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вступит в силу в субботу
Запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам вступит в силу в субботу, заявил на брифинге в четверг представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. РИА Новости, 07.11.2025
россия
Новости
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вступит в силу в субботу
ЕК: запрет на многократную выдачу виз россиянам вступит в силу с 8 ноября