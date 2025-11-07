Рейтинг@Mail.ru
В ЕК рассказали о новых правилах выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/vizy-2053446295.html
В ЕК рассказали о новых правилах выдачи шенгенских виз россиянам
В ЕК рассказали о новых правилах выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 07.11.2025
В ЕК рассказали о новых правилах выдачи шенгенских виз россиянам
Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля, заявил Еврокомиссар по... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:12:00+03:00
2025-11-07T14:12:00+03:00
россия
европа
евросоюз
еврокомиссия
шенгенская зона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_91c776505ea2685a564d00399ab8e80b.jpg
https://ria.ru/20251106/ek-2053195468.html
https://ria.ru/20251106/peskov-2053182068.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_97d053f5833d176d623650369ae217ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, шенгенская зона
Россия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Шенгенская зона
В ЕК рассказали о новых правилах выдачи шенгенских виз россиянам

Евросоюз вводит усиленные проверки для россиян при получении шенгенских виз

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля, заявил Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.
Ранее в пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС новые визовые ограничения для россиян
6 ноября, 14:54
«
"Защита внешних границ ЕС требует внедрения надежных и всеобъемлющих правил оформления виз. Согласно новым принятым положениям, все заявления на получение визы, подаваемые гражданами Российской Федерации, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля. Это будет способствовать целостности и безопасности Шенгенской зоны", - цитируются его слова в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Песков прокомментировал возможное ужесточении выдачи россиянам виз
6 ноября, 13:30
 
РоссияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияШенгенская зона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала