При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек

БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Пять человек погибли, семь человек получили травмы в центральных провинциях Вьетнама в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральное побережье и центральное нагорье страны вечером в четверг и продолжавшегося ночью на пятницу, сообщает государственный новостной портал Пять человек погибли, семь человек получили травмы в центральных провинциях Вьетнама в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральное побережье и центральное нагорье страны вечером в четверг и продолжавшегося ночью на пятницу, сообщает государственный новостной портал VietnamNews

"Тайфун "Калмаэги" унес жизни пяти человек и ранил семерых в центральном нагорье и центральных прибрежных провинциях. Это количество погибших и раненых было обнародовано в оперативном отчёте, опубликованном в пятницу утром Управлением по чрезвычайным ситуациям Вьетнама", - сообщает портал.

Уточняется, что все перечисленные случаи гибели людей произошли в провинциях Даклак и Зялай, а травмы получили также жители провинции Куангнгай. Кроме того, в провинции Куангнгай есть пропавшие без вести, говорится в сообщении.

"В провинции Куангнгай три человека получили ранения, а ещё трое были унесены в море после попытки спасти человека, прыгнувшего в воду в порту Лишон", - сообщает портал.

По информации чрезвычайных служб, в результате шторма было полностью разрушено 57 домов, в том числе 45 в провинции Зялай и 12 в провинции Даклак, а также повреждены или остались без крыш 2799 домов, из этого количества 2412 в провинции Зялай, 326 в провинции Даклак и 61 в провинции Куангнгай, сообщает портал.

Также в районе центрального побережья Вьетнама затонули 11 малых рыболовных траулеров, говорится в сообщении.

В сообщении ничего не говорится о последствиях тайфуна в провинции Кханьхоа , которая оказалась на периферии стихийного бедствия, однако, по более ранним сообщениям, также испытала порывы ветра со скоростью более 100 километров в час. На время тайфуна в провинции было прекращено движение паромов, связывающих популярный у россиян курортный город Нячанг с близлежащими островами, на которых оставались туристы, в том числе россияне. Часть туристов была эвакуирована с островов в полдень в четверг, еще до удара тайфуна.