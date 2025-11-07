Рейтинг@Mail.ru
При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек
08:19 07.11.2025 (обновлено: 08:27 07.11.2025)
При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек
При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек - РИА Новости, 07.11.2025
При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек
Пять человек погибли, семь человек получили травмы в центральных провинциях Вьетнама в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральное побережье
При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек

VietnamNews: во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги" погибли пять человек

© AP Photo / Jacqueline HernandezПоследствия тайфуна "Калмаэги"
Последствия тайфуна Калмаэги - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
Последствия тайфуна "Калмаэги"
БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Пять человек погибли, семь человек получили травмы в центральных провинциях Вьетнама в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральное побережье и центральное нагорье страны вечером в четверг и продолжавшегося ночью на пятницу, сообщает государственный новостной портал VietnamNews.
"Тайфун "Калмаэги" унес жизни пяти человек и ранил семерых в центральном нагорье и центральных прибрежных провинциях. Это количество погибших и раненых было обнародовано в оперативном отчёте, опубликованном в пятницу утром Управлением по чрезвычайным ситуациям Вьетнама", - сообщает портал.
Последствия тайфуна Калмаэги на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек
Вчера, 08:15
Уточняется, что все перечисленные случаи гибели людей произошли в провинциях Даклак и Зялай, а травмы получили также жители провинции Куангнгай. Кроме того, в провинции Куангнгай есть пропавшие без вести, говорится в сообщении.
"В провинции Куангнгай три человека получили ранения, а ещё трое были унесены в море после попытки спасти человека, прыгнувшего в воду в порту Лишон", - сообщает портал.
По информации чрезвычайных служб, в результате шторма было полностью разрушено 57 домов, в том числе 45 в провинции Зялай и 12 в провинции Даклак, а также повреждены или остались без крыш 2799 домов, из этого количества 2412 в провинции Зялай, 326 в провинции Даклак и 61 в провинции Куангнгай, сообщает портал.
Также в районе центрального побережья Вьетнама затонули 11 малых рыболовных траулеров, говорится в сообщении.
В сообщении ничего не говорится о последствиях тайфуна в провинции Кханьхоа, которая оказалась на периферии стихийного бедствия, однако, по более ранним сообщениям, также испытала порывы ветра со скоростью более 100 километров в час. На время тайфуна в провинции было прекращено движение паромов, связывающих популярный у россиян курортный город Нячанг с близлежащими островами, на которых оставались туристы, в том числе россияне. Часть туристов была эвакуирована с островов в полдень в четверг, еще до удара тайфуна.
VietnamNews сообщает, что к утру пятницы тайфун ослаб и превратился в область низкого давления, которая сдвинулась в сторону южных провинций соседнего Лаоса.
Последствия тайфуна Калмаэги на филиппинском острове Себу - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
6 ноября, 15:18
 
