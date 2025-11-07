Bloomberg назвал сумму, на которую Венгрия может закупить у США СПГ

Трамп примет в пятницу в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после переноса саммита Россия-США, который, как предполагалось, должен был пройти в Будапеште.

В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Сам Орбан заявлял, что Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.