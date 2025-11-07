Bloomberg назвал сумму, на которую Венгрия может закупить у США СПГ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Венгрия может закупить у США сжиженный природный газ на сумму 600 миллионов долларов и ядерное топливо на сумму 100 миллионов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что заключение сделок может состояться в ходе визита венгерского премьера Виктора Орбана в Вашингтон. Анонимный чиновник Белого дома заявил агентству, что по итогам визита "стоит ожидать сделок в различных отраслях".
"Руководители из Будапешта планируют подписать контракт на 100 миллионов долларов с Westinghouse Electric Co. на закупку ядерного топлива для венгерской атомной электростанции, которое в настоящее время поставляется Россией... Также предлагается пакет на сумму 600 миллионов долларов для покупки американского СПГ в течение пяти лет", - говорится в публикации.
Кроме того, по словам источника, стороны также работают над меморандумом о закупке Венгрией до 10 малых модульных реакторов стоимостью около 20 миллиардов долларов. Отмечается, что переговоры по реакторам находятся на предварительной стадии, однако в случае успеха технологии она может составить конкуренцию российскому проекту по расширению мощностей АЭС "Пакш".
Также, по словам венгерских чиновников, потенциальные соглашения Венгрии и США будут касаться оборонной и финансовой сфер.
Трамп примет в пятницу в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после переноса саммита Россия-США, который, как предполагалось, должен был пройти в Будапеште.
В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Сам Орбан заявлял, что Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
