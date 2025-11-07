Минобороны рассказало, как проходило освобождение Успеновки

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе освобождения Успеновки в Запорожской области установили контроль над 7 квадратными километрами территории, зачистили более 1100 строений, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе боёв подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над территорией площадью более 7 квадратных километров, зачистили свыше 1100 строений, уничтожили более 50 единицы военной техники противника", - говорится в сообщении.