Минобороны рассказало, как проходило освобождение Успеновки
Минобороны рассказало, как проходило освобождение Успеновки - РИА Новости, 07.11.2025
Минобороны рассказало, как проходило освобождение Успеновки
Вооруженные силы РФ в ходе освобождения Успеновки в Запорожской области установили контроль над 7 квадратными километрами территории, зачистили более 1100... РИА Новости, 07.11.2025
Освобождение Успеновки в Запорожской области
Кадры освобождения Успеновки в Запорожской области публикует Минобороны России.
Минобороны рассказало, как проходило освобождение Успеновки
ВС России зачистили более 1100 строений при освобождении Успеновки