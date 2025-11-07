Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало, как проходило освобождение Успеновки - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 07.11.2025 (обновлено: 12:53 07.11.2025)
Минобороны рассказало, как проходило освобождение Успеновки
Минобороны рассказало, как проходило освобождение Успеновки
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Минобороны рассказало, как проходило освобождение Успеновки

ВС России зачистили более 1100 строений при освобождении Успеновки

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе освобождения Успеновки в Запорожской области установили контроль над 7 квадратными километрами территории, зачистили более 1100 строений, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе боёв подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над территорией площадью более 7 квадратных километров, зачистили свыше 1100 строений, уничтожили более 50 единицы военной техники противника", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
