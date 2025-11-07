В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили благоустройство 22 улиц Пресненского района. Работы прошли на улице Гашека, в Спиридоньевском и Трехпрудном переулках и по другим адресам. Здесь полностью обновили улично-дорожную сеть, повысив безопасность движения и комфорт пешеходов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в районе заменили более 84 тысяч квадратных метров проезжей части и отремонтировали почти 45 тысяч квадратных метров тротуаров. Также на 22 улицах обновлены светофоры и, где необходимо, организованы наземные переходы с контрастным освещением, чтобы улучшить для водителей видимость самой зебры и пешеходов на ней в темное время суток. Кроме того, установлены фонари и новые малые архитектурные формы.