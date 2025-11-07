Рейтинг@Mail.ru
В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:56 07.11.2025 (обновлено: 15:56 11.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ulitsa-2054231982.html
В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы
В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы - РИА Новости, 11.11.2025
В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы
Более 20 улиц благоустроили в Пресненском районе Москвы, полностью обновлена улично-дорожная сеть, чем повышена безопасность движения и комфорт пешеходов,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-07T15:56:00+03:00
2025-11-11T15:56:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_29c71934d9df3f5ff232fa90199017e0.jpg
https://realty.ria.ru/20251106/lift-2052282311.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c0e4e2465cbc6c0e896fb6cb4f68d674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы

Более 20 улиц благоустроили в Пресненском районе Москвы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 20 улиц благоустроили в Пресненском районе Москвы, полностью обновлена улично-дорожная сеть, чем повышена безопасность движения и комфорт пешеходов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили благоустройство 22 улиц Пресненского района. Работы прошли на улице Гашека, в Спиридоньевском и Трехпрудном переулках и по другим адресам. Здесь полностью обновили улично-дорожную сеть, повысив безопасность движения и комфорт пешеходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в районе заменили более 84 тысяч квадратных метров проезжей части и отремонтировали почти 45 тысяч квадратных метров тротуаров. Также на 22 улицах обновлены светофоры и, где необходимо, организованы наземные переходы с контрастным освещением, чтобы улучшить для водителей видимость самой зебры и пешеходов на ней в темное время суток. Кроме того, установлены фонари и новые малые архитектурные формы.
Лифты в цехе Щербинского лифтостроительного завода - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Нажми на кнопку: Самые частые ошибки при пользовании лифтом
6 ноября, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала