https://ria.ru/20251107/ulitsa-2054231982.html
В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы
В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы - РИА Новости, 11.11.2025
В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы
Более 20 улиц благоустроили в Пресненском районе Москвы, полностью обновлена улично-дорожная сеть, чем повышена безопасность движения и комфорт пешеходов,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-07T15:56:00+03:00
2025-11-07T15:56:00+03:00
2025-11-11T15:56:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_29c71934d9df3f5ff232fa90199017e0.jpg
https://realty.ria.ru/20251106/lift-2052282311.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026728173_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c0e4e2465cbc6c0e896fb6cb4f68d674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Пресненском районе Москвы благоустроили улицы
Более 20 улиц благоустроили в Пресненском районе Москвы
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 20 улиц благоустроили в Пресненском районе Москвы, полностью обновлена улично-дорожная сеть, чем повышена безопасность движения и комфорт пешеходов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили благоустройство 22 улиц Пресненского района. Работы прошли на улице Гашека, в Спиридоньевском и Трехпрудном переулках и по другим адресам. Здесь полностью обновили улично-дорожную сеть, повысив безопасность движения и комфорт пешеходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в районе заменили более 84 тысяч квадратных метров проезжей части и отремонтировали почти 45 тысяч квадратных метров тротуаров. Также на 22 улицах обновлены светофоры и, где необходимо, организованы наземные переходы с контрастным освещением, чтобы улучшить для водителей видимость самой зебры и пешеходов на ней в темное время суток. Кроме того, установлены фонари и новые малые архитектурные формы.