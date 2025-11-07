Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии будут рады украинским переселенцам

МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что в республике будут рады украинским переселенцам, и добавил, что условия в стране им покажутся райскими.

Лукашенко 6-7 ноября провел в командировке в Гомельской области , которая граничит с Украиной . В пятницу Лукашенко посещал Житковичский район, а накануне в Мозыре принял участие в церемонии открытия обновленного моста через Припять . Лукашенко в Мозыре заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов с Украины и пообещал им равный с белорусами доступ к бесплатным соцуслугам.

"Я вчера не зря говорил про украинцев. Украинцы, если к нам приедут - это благо. Украинцы - это же наши люди", - сказал Лукашенко во время общения с чиновниками в ходе командировки в Житковичский район. Кадры показал телеканал "Беларусь 1".

В то же время президент заметил, что "там некому уже сюда ехать".

"Для них (украинцев – ред.) даже в наши агрогородки (в сельской местности - ред.) приехать - это рай. Я же знаю, о чем они говорят… Это рай", - подчеркнул президент.