Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии будут рады украинским переселенцам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 07.11.2025
Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии будут рады украинским переселенцам
Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии будут рады украинским переселенцам
Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии будут рады украинским переселенцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что в республике будут рады украинским переселенцам, и добавил, что условия в стране им покажутся райскими.
Лукашенко 6-7 ноября провел в командировке в Гомельской области, которая граничит с Украиной. В пятницу Лукашенко посещал Житковичский район, а накануне в Мозыре принял участие в церемонии открытия обновленного моста через Припять. Лукашенко в Мозыре заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов с Украины и пообещал им равный с белорусами доступ к бесплатным соцуслугам.
"Я вчера не зря говорил про украинцев. Украинцы, если к нам приедут - это благо. Украинцы - это же наши люди", - сказал Лукашенко во время общения с чиновниками в ходе командировки в Житковичский район. Кадры показал телеканал "Беларусь 1".
В то же время президент заметил, что "там некому уже сюда ехать".
"Для них (украинцев – ред.) даже в наши агрогородки (в сельской местности - ред.) приехать - это рай. Я же знаю, о чем они говорят… Это рай", - подчеркнул президент.
Он с горечью констатировал, что власти Украины довели страну до нынешней ситуации. "Такой народ трудолюбивый. Богатая страна, земли прекрасные - не чета нашим. Но довели народ до того, что они приезжают к нам и радуются… Конечно, рай: образование бесплатное получают за счет бюджета, здравоохранение бесплатно, трудоустроиться – без проблем", - сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Никакие "Томагавки" не решат конфликт на Украине, заявил Лукашенко
14 октября, 12:15
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
