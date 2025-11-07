https://ria.ru/20251107/ukraina-2053574088.html
Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии будут рады украинским переселенцам
Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии будут рады украинским переселенцам
Лукашенко вновь заявил, что в Белоруссии будут рады украинским переселенцам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что в республике будут рады украинским переселенцам, и добавил, что условия в стране им покажутся... РИА Новости, 07.11.2025
Лукашенко: Белоруссия покажется раем для украинских переселенцев
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что в республике будут рады украинским переселенцам, и добавил, что условия в стране им покажутся райскими.
Лукашенко
6-7 ноября провел в командировке в Гомельской области
, которая граничит с Украиной
. В пятницу Лукашенко посещал Житковичский район, а накануне в Мозыре принял участие в церемонии открытия обновленного моста через Припять
. Лукашенко в Мозыре заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов с Украины и пообещал им равный с белорусами доступ к бесплатным соцуслугам.
"Я вчера не зря говорил про украинцев. Украинцы, если к нам приедут - это благо. Украинцы - это же наши люди", - сказал Лукашенко во время общения с чиновниками в ходе командировки в Житковичский район. Кадры показал телеканал "Беларусь 1".
В то же время президент заметил, что "там некому уже сюда ехать".
"Для них (украинцев – ред.) даже в наши агрогородки (в сельской местности - ред.) приехать - это рай. Я же знаю, о чем они говорят… Это рай", - подчеркнул президент.
Он с горечью констатировал, что власти Украины довели страну до нынешней ситуации. "Такой народ трудолюбивый. Богатая страна, земли прекрасные - не чета нашим. Но довели народ до того, что они приезжают к нам и радуются… Конечно, рай: образование бесплатное получают за счет бюджета, здравоохранение бесплатно, трудоустроиться – без проблем", - сказал Лукашенко.