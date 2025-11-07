https://ria.ru/20251107/ukraina-2053573796.html
Зеленский уволил заместителей секретаря Совета безопасности
Зеленский уволил заместителей секретаря Совета безопасности - РИА Новости, 07.11.2025
Зеленский уволил заместителей секретаря Совета безопасности
Владимир Зеленский уволил двух заместителей секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Андрея Кононенко и Сергея Демедюка,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:04:00+03:00
2025-11-07T23:04:00+03:00
2025-11-07T23:04:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:99:2517:1515_1920x0_80_0_0_a16f40c26c7754ed5879ad2606c7de8a.jpg
https://ria.ru/20251107/zelenskiy-2053325392.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_bd2d4fb75656d336e475e27bffe10114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский уволил заместителей секретаря Совета безопасности
Зеленский уволил двух заместителей секретаря СНБО