Зеленский уволил заместителей секретаря Совета безопасности
23:04 07.11.2025
Зеленский уволил заместителей секретаря Совета безопасности
в мире
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский уволил заместителей секретаря Совета безопасности

Зеленский уволил двух заместителей секретаря СНБО

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил двух заместителей секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Андрея Кононенко и Сергея Демедюка, свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Зеленского.
"Уволить Кононенко Андрея Валерьевича с должности заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Следующим указом Зеленский уволил Сергея Демедюка с должности заместителя секретаря СНБО.
Причины увольнения не указаны.
Депутат Рады рассказал об устранении Зеленского
Вчера, 03:10
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
