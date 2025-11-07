Рейтинг@Mail.ru
Байден подтолкнул к тому, чтобы украинский конфликт начался, заявил Орбан
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 07.11.2025 (обновлено: 21:45 07.11.2025)
Байден подтолкнул к тому, чтобы украинский конфликт начался, заявил Орбан
Байден подтолкнул к тому, чтобы украинский конфликт начался, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Бывший американский лидер Джо Байден фактически подтолкнул к тому, чтобы украинский конфликт начался, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
"Байден фактически подтолкнул к тому, чтобы эта война началась", - сказал он перед началом переговоров с Трампом в Белом доме.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предопределен
18 октября, 04:30
 
