Байден подтолкнул к тому, чтобы украинский конфликт начался, заявил Орбан

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Бывший американский лидер Джо Байден фактически подтолкнул к тому, чтобы украинский конфликт начался, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.