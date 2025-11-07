https://ria.ru/20251107/ukraina-2053563143.html
Конфликт на Украине закончится в недалеком будущем, завил Трамп
Конфликт на Украине закончится в недалеком будущем, завил Трамп - РИА Новости, 07.11.2025
Конфликт на Украине закончится в недалеком будущем, завил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, комментируя конфликт на Украине, что иногда нужно позволить сторонам сражаться, но, по его мнению, конфликт... РИА Новости, 07.11.2025
Конфликт на Украине закончится в недалеком будущем, завил Трамп
Трамп: конфликт на Украине закончится в недалеком будущем