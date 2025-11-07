Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине закончится в недалеком будущем, завил Трамп - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 07.11.2025 (обновлено: 21:24 07.11.2025)
Конфликт на Украине закончится в недалеком будущем, завил Трамп
2025-11-07T21:23:00+03:00
2025-11-07T21:24:00+03:00
Конфликт на Украине закончится в недалеком будущем, завил Трамп

Трамп: конфликт на Украине закончится в недалеком будущем

Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, комментируя конфликт на Украине, что иногда нужно позволить сторонам сражаться, но, по его мнению, конфликт закончится в недалёком будущем.
"Думаю, мы согласны с тем, что война закончится. Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдалённом будущем", - заявил он на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Трамп заявил, что Украина потеряла значительную часть территорий
