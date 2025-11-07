Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что у него есть идеи по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
21:20 07.11.2025
Орбан заявил, что у него есть идеи по завершению конфликта на Украине
Орбан заявил, что у него есть идеи по завершению конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него есть "несколько идей" о завершении конфликта на Украине, он представит их президенту США Дональду... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
украина
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
украина
венгрия
сша
в мире, украина, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп
В мире, Украина, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Орбан заявил, что у него есть идеи по завершению конфликта на Украине

Орбан намерен представить Трампу свои идеи по завершению конфликта на Украине

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него есть "несколько идей" о завершении конфликта на Украине, он представит их президенту США Дональду Трампу.
Перед началом переговоров Трамп заявил журналистам, что, по их с Орбаном мнению, конфликт на Украине "будет завершен в ближайшем будущем", отметив, что венгерский премьер "хотел поговорить об этом".
"У нас есть несколько идей, и мы их представим", - ответил Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предопределен
18 октября, 04:30
 
18 октября, 04:30
 
 
