Подозреваемый в нападении с ножом в центре Амстердама. Архивное фото

Подозреваемый в нападении с ножом в центре Амстердама

В Амстердаме продлили арест украинцу, подозреваемому в нападении с ножом

ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Срок содержания гражданина Украины, подозреваемого в нападении на прохожих с ножом в центре Амстердама, продлен, мотив преступления пока не установлен, мужчина проходит психологическую экспертизу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

По словам представителя прокуратуры, в четверг суд кратко заслушал дело подозреваемого в нападении на прохожих в Амстердаме

"Срок содержания подозреваемого под стражей был продлен. Подозреваемый в настоящее время проходит психологическую экспертизу. Мотив преступления пока остается неизвестным", - отметил Ваттимена.

Он также сообщил, что новое слушание по данному делу назначено на 27 января 2026 года.

Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них - четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, передавший мужчину полиции. Нападавшим оказался 30-летний гражданин Украины . Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.

Нидерландская телерадиокорпорация NOS 10 июня отметила, что мужчина по имени Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. Прокуратура Амстердама 16 июня заявила РИА Новости, что не подтверждает эту информацию, так как расследование продолжается.