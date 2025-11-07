Рейтинг@Mail.ru
В Амстердаме продлили арест украинцу, подозреваемому в нападении с ножом - РИА Новости, 07.11.2025
18:48 07.11.2025
В Амстердаме продлили арест украинцу, подозреваемому в нападении с ножом
В Амстердаме продлили арест украинцу, подозреваемому в нападении с ножом - РИА Новости, 07.11.2025
В Амстердаме продлили арест украинцу, подозреваемому в нападении с ножом
Срок содержания гражданина Украины, подозреваемого в нападении на прохожих с ножом в центре Амстердама, продлен, мотив преступления пока не установлен, мужчина... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:48:00+03:00
2025-11-07T18:48:00+03:00
в мире
амстердам
украина
нидерланды
амстердам
украина
нидерланды
в мире, амстердам, украина, нидерланды
В мире, Амстердам, Украина, Нидерланды
В Амстердаме продлили арест украинцу, подозреваемому в нападении с ножом

В Амстердаме продлили арест подозреваемому в нападении на прохожих украинцу

© Фото : соцсетиПодозреваемый в нападении с ножом в центре Амстердама
Подозреваемый в нападении с ножом в центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : соцсети
Подозреваемый в нападении с ножом в центре Амстердама. Архивное фото
ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Срок содержания гражданина Украины, подозреваемого в нападении на прохожих с ножом в центре Амстердама, продлен, мотив преступления пока не установлен, мужчина проходит психологическую экспертизу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.
По словам представителя прокуратуры, в четверг суд кратко заслушал дело подозреваемого в нападении на прохожих в Амстердаме.
"Срок содержания подозреваемого под стражей был продлен. Подозреваемый в настоящее время проходит психологическую экспертизу. Мотив преступления пока остается неизвестным", - отметил Ваттимена.
Он также сообщил, что новое слушание по данному делу назначено на 27 января 2026 года.
Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них - четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, передавший мужчину полиции. Нападавшим оказался 30-летний гражданин Украины. Прокуратура Нидерландов объявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.
Нидерландская телерадиокорпорация NOS 10 июня отметила, что мужчина по имени Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. Прокуратура Амстердама 16 июня заявила РИА Новости, что не подтверждает эту информацию, так как расследование продолжается.
Окружной суд Амстердама уже провел несколько предварительных слушаний по этому делу. В июле прокуратура пришла к выводу, что украинец имел заранее подготовленный план нападения, улики указывают на преднамеренность его действий.
В миреАмстердамУкраинаНидерланды
 
 
