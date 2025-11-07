Рейтинг@Mail.ru
Готовившего теракты украинца Куршутова* внесли в перечень террористов
18:13 07.11.2025 (обновлено: 19:02 07.11.2025)
Готовившего теракты украинца Куршутова* внесли в перечень террористов
происшествия
Готовившего теракты украинца Куршутова* внесли в перечень террористов

Статуя богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Осужденный на 10 лет лишения свободы за подготовку терактов в Херсонской и Запорожской областях России гражданин Украины Дилявер Куршутов* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Куршутов* Дилявер Энверович, 4 июня 1981 года рождения, город Мелиггополь Запорожской области УССР", - говорится в перечне.
В сентябре в Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы Куршутова*, участвовавшего в подготовке терактов в Херсонской и Запорожской областях.
В суде было установлено, что Куршутов* вступил в террористическое сообщество, в составе которого готовил теракты. В частности, он принял участие в переносе и хранении взрывчатых веществ, двух самодельных взрывных устройств, токсичных химикатов и метилового спирта. Указанные предметы члены террористического сообщества планировали использовать для подрывов самодельных взрывных устройств, отравления продуктов питания и воды.
Исполнить задуманное Куршутову* и другим участникам террористического сообщества не удалось, их деятельность была пресечена в сентябре 2023 года, отметили в релизе.
Куршутов* был признан виновным по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту в составе организованной группы), части 1 статьи 30, пункту "а" части 3 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту в составе организованной группы, с использованием ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ), части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), части 4 статьи 222.1 УК РФ (участие в незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств), статьи 355 УК РФ (накопление химического оружия массового поражения).
* Включен в перечень террористов и экстремистов.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Гражданина Молдавии Курдоглу* внесли в перечень террористов
28 апреля, 16:35
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
