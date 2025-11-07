Готовившего теракты украинца Куршутова* внесли в перечень террористов

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Осужденный на 10 лет лишения свободы за подготовку терактов в Херсонской и Запорожской областях России гражданин Украины Дилявер Куршутов* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Куршутов* Дилявер Энверович, 4 июня 1981 года рождения, город Мелиггополь Запорожской области УССР", - говорится в перечне.

В сентябре в Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы Куршутова*, участвовавшего в подготовке терактов в Херсонской и Запорожской областях.

В суде было установлено, что Куршутов* вступил в террористическое сообщество, в составе которого готовил теракты. В частности, он принял участие в переносе и хранении взрывчатых веществ, двух самодельных взрывных устройств, токсичных химикатов и метилового спирта. Указанные предметы члены террористического сообщества планировали использовать для подрывов самодельных взрывных устройств, отравления продуктов питания и воды.

Исполнить задуманное Куршутову* и другим участникам террористического сообщества не удалось, их деятельность была пресечена в сентябре 2023 года, отметили в релизе.