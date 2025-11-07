"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Украины

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Опубликованный в начале ноября отчет Еврокомиссии о перспективах членства Украины в ЕС показал, что политика Владимира Зеленского отдаляет страну от этой цели, пишет Asia Times.
"Последние события "ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе". Это особенно касается попыток Зеленского ограничить независимость антикоррупционных ведомств", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что Еврокомиссия также отметила давление на активистов и журналистов, малозаметные успехи в борьбе с организованной преступностью, а также проблемы с децентрализацией, судами и пытками.
"Есть очевидные признаки того, что политика военного времени в Киеве имеет <…> темную сторону, которая мало способствует продвижению страны к членству в ЕС, — заключили в издании. — Доклад за 2025, особенно конкретика проделанной работы в тех областях, где Киеву отчаянно нужны срочные успехи, предвещает Украине трудные времена".
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
