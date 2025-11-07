Рейтинг@Mail.ru
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Украины - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053521170.html
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Украины
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Украины - РИА Новости, 07.11.2025
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Украины
Опубликованный в начале ноября отчет Еврокомиссии о перспективах членства Украины в ЕС показал, что политика Владимира Зеленского отдаляет страну от этой цели,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:04:00+03:00
2025-11-07T18:04:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053504117.html
https://ria.ru/20251107/konflikt-2053424711.html
https://ria.ru/20251107/zapad-2053213404.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Трудные времена". СМИ сообщили о сигнале из ЕС для Украины

Asia Times: политика Зеленского отдаляет Украину от ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Опубликованный в начале ноября отчет Еврокомиссии о перспективах членства Украины в ЕС показал, что политика Владимира Зеленского отдаляет страну от этой цели, пишет Asia Times.
"Последние события "ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе". Это особенно касается попыток Зеленского ограничить независимость антикоррупционных ведомств", — говорится в публикации.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Охватит всю страну". СМИ рассказали о растущей катастрофе на Украине
Вчера, 17:14
Издание подчеркивает, что Еврокомиссия также отметила давление на активистов и журналистов, малозаметные успехи в борьбе с организованной преступностью, а также проблемы с децентрализацией, судами и пытками.
"Есть очевидные признаки того, что политика военного времени в Киеве имеет <…> темную сторону, которая мало способствует продвижению страны к членству в ЕС, — заключили в издании. — Доклад за 2025, особенно конкретика проделанной работы в тех областях, где Киеву отчаянно нужны срочные успехи, предвещает Украине трудные времена".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Серьезная напряженность". В Киеве сообщили о конфликте Зеленского с ЕС
Вчера, 13:09
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Напуганы до смерти". Запад сделал откровенное признание о Зеленском
Вчера, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюзНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала