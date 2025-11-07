Украинские пограничники сделали подарок Джоли

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины подарили голливудской актрисе Анджелине Джоли набор национальной символики, сообщили в пятницу в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине Джоли набор национальной символики Украины и памятную монету Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госпогранслужбы.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.
В среду издание "Страна.ua" сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее кортеж граждан Украины из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области гражданин Дмитрий Пищиков оказался водителем актрисы и теперь готовится к военной службе по мобилизации. Позже украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на девушку Пищикова сообщал, что с ним нет связи.