Украинские пограничники сделали подарок Джоли
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 07.11.2025 (обновлено: 17:35 07.11.2025)
Украинские пограничники сделали подарок Джоли
Украинские пограничники сделали подарок Джоли
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины подарили голливудской актрисе Анджелине Джоли набор национальной символики, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 07.11.2025
Украинские пограничники сделали подарок Джоли

Госпогранслужба Украины подарила Анджелине Джоли набор национальной символики

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины подарили голливудской актрисе Анджелине Джоли набор национальной символики, сообщили в пятницу в пресс-службе Госпогранслужбы.
Украинское издание здание "Страна.ua" ранее в пятницу сообщало, что Джоли была замечена в Тернополе на западе Украины.
"Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине Джоли набор национальной символики Украины и памятную монету Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госпогранслужбы.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал визит голливудской звезды украинским "антикризом" для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.
В среду издание "Страна.ua" сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее кортеж граждан Украины из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области гражданин Дмитрий Пищиков оказался водителем актрисы и теперь готовится к военной службе по мобилизации. Позже украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на девушку Пищикова сообщал, что с ним нет связи.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Константинов призвал Джоли посетить "Аллею ангелов" в Донецке
