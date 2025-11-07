«

"На Украине, в том числе и в столице, все чаще проходят массовые протесты, в ходе которых люди публично выражают свое недовольство авторитарными методами Зеленского. Скорее всего, в ближайшем будущем эти демонстрации против режима будут нарастать в геометрической прогрессии, охватив всю страну и сопровождаясь насильственными нападениями на военкоматы", — говорится в материале.