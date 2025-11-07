Рейтинг@Mail.ru
16:43 07.11.2025 (обновлено: 20:06 07.11.2025)
ЕС рискует выплачивать проценты от кредита для Киева, сообщает FT
в мире, россия, украина, бельгия, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет, Санкции в отношении России
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Странам ЕС придется выплачивать проценты от кредита до 5,6 миллиарда евро в год для Украины, если им не удастся использовать 140 миллиардов евро замороженных активов Центрального банка РФ, сообщает издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ.
"Европейская комиссия предупредила, что странам ЕС придется выплачивать проценты в размере до 5,6 миллиарда евро в год на постоянной основе, если им не удастся достичь соглашения по кредитному пакету для Украины в размере 140 миллиардов евро, обеспеченному замороженными российскими активами", - говорится в сообщении.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Семь стран ЕС хотят ввести пошлины на российские товары, пишет Politico
6 ноября, 10:44
Отмечается, что в документе указано, что Италия может выделять 675 миллионов евро, а Бельгия будет выплачивать почти 200 миллионов евро в год в виде процентных платежей.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Источник: в Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
4 ноября, 20:08
 
В миреРоссияУкраинаБельгияЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский советСанкции в отношении России
 
 
