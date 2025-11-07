Рейтинг@Mail.ru
"Лучше убью": в Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на фронте
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 07.11.2025 (обновлено: 23:50 07.11.2025)
"Лучше убью": в Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на фронте
"Лучше убью": в Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на фронте
"Лучше убью": в Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на фронте
Жители Украины готовы пойти на что угодно, лишь бы не умирать за Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. РИА Новости, 07.11.2025
"Лучше убью": в Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на фронте

Дмитрук: украинцы готовы пойти на все, лишь бы не умирать за Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жители Украины готовы пойти на что угодно, лишь бы не умирать за Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Люди не хотят умирать за Зеленского. Они бегут не от войны — они бегут от безумия. От лжи, от цинизма, от власти, которая просто использует их", — написал он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине наемника из США обманули на 85 тысяч долларов
Вчера, 15:14
Дмитрук процитировал сообщение одного из своих подписчиков, написавшего: "Лучше убью я, чем меня".
"Люди готовы пойти на все, лишь бы не стать мясом для Зеленского", — резюмировал он.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их было возбуждено более 17 тысяч.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, а с февраля 2022-го их было уже более 265 тысяч.
Принудительная мобилизация на западе Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
Вчера, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
