МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жители Украины готовы пойти на что угодно, лишь бы не умирать за Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Люди не хотят умирать за Зеленского. Они бегут не от войны — они бегут от безумия. От лжи, от цинизма, от власти, которая просто использует их", — написал он.
Дмитрук процитировал сообщение одного из своих подписчиков, написавшего: "Лучше убью я, чем меня".
"Люди готовы пойти на все, лишь бы не стать мясом для Зеленского", — резюмировал он.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине — их было возбуждено более 17 тысяч.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, а с февраля 2022-го их было уже более 265 тысяч.