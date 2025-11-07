На Украине депутат оформил фиктивный брак ради отсрочки от мобилизации

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Депутат одного из горсоветов на Украине оформил фиктивный брак с девушкой-инвалидом ради получения отсрочки от мобилизации, сообщили в офисе генпрокурора.
"В конце 2024 года депутат узнал о семье, где проживали две сестры. Младшей - 18 лет, она имеет инвалидность II группы и из-за состояния здоровья не осознаёт значения своих действий. Воспользовавшись их сложным материальным положением, чиновник через знакомую договорился о "браке" с девушкой в обмен на ежемесячные выплаты в 3 тысячи гривен (71,3 доллара – ред.) старшей сестре", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, после регистрации брака он использовал медицинские документы "жены" и свидетельство о браке, чтобы оформить себе отсрочку от мобилизации. Ему предъявлено обвинение по статьям "торговля людьми" и "уклонение от мобилизации". В офисе генпрокурора уточнили, что речь идет о депутате одного из горсоветов Винницкой области.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.