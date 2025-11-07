Рейтинг@Mail.ru
Балицкий прокомментировал приговор украинцу, готовившего подрыв его машины
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 07.11.2025 (обновлено: 15:25 07.11.2025)
Балицкий прокомментировал приговор украинцу, готовившего подрыв его машины
Балицкий прокомментировал приговор украинцу, готовившего подрыв его машины
Балицкий прокомментировал приговор украинцу, готовившего подрыв его машины

Балицкий назвал готовившего подрыв его машины жертвой агонии киевского режима

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что готовивший подрыв его автомобиля украинец, приговоренный судом к 10 годам лишения свободы, стал "жертвой агонии киевского режима".
В пятницу в пресс-службе УФСБ Крыма и Севастополя сообщили, что задержанный в Севастополе гражданин Украины, готовивший подрыв автомобиля с военнослужащими и главы Запорожской области, приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
"Суд приговорил к десяти годам лишения свободы гражданина Украины, который готовил теракты в отношении военнослужащих России, а также подрыв моего автомобиля. Совершить задуманные покушения ему не удалось – злоумышленник был задержан благодаря оперативным и слаженным действиям УФСБ России, всех силовых ведомств. Было проведено следствие, и сегодня ему вынесен приговор. Такие "исполнители" становятся жертвами агонии киевского режима – за планируемые убийства людей расплачиваются собственной свободой на долгие годы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
"И их счастье, что судебная система в Российской Федерации очень гуманна, чего не скажешь об их кукловодах из СБУ, которые на расстоянии управляют "ждунами" и распоряжаются их судьбами", - добавил губернатор.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Запорожье осудили женщину, пытавшуюся подорвать автомобиль ВС России
10 июня, 18:35
 
Обсуждения
