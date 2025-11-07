Балицкий прокомментировал приговор украинцу, готовившего подрыв его машины

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что готовивший подрыв его автомобиля украинец, приговоренный судом к 10 годам лишения свободы, стал "жертвой агонии киевского режима".
В пятницу в пресс-службе УФСБ Крыма и Севастополя сообщили, что задержанный в Севастополе гражданин Украины, готовивший подрыв автомобиля с военнослужащими и главы Запорожской области, приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
"Суд приговорил к десяти годам лишения свободы гражданина Украины, который готовил теракты в отношении военнослужащих России, а также подрыв моего автомобиля. Совершить задуманные покушения ему не удалось – злоумышленник был задержан благодаря оперативным и слаженным действиям УФСБ России, всех силовых ведомств. Было проведено следствие, и сегодня ему вынесен приговор. Такие "исполнители" становятся жертвами агонии киевского режима – за планируемые убийства людей расплачиваются собственной свободой на долгие годы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
"И их счастье, что судебная система в Российской Федерации очень гуманна, чего не скажешь об их кукловодах из СБУ, которые на расстоянии управляют "ждунами" и распоряжаются их судьбами", - добавил губернатор.