Мошенники на Украине предлагали работу в офисе Зеленского - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 07.11.2025
Мошенники на Украине предлагали работу в офисе Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о задержании группы мошенников, возглавляемых его однофамильцем, который представлялся "двоюродным братом"...
На Украине задержали называвшим себя двоюродным братом Ермака афериста

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о задержании группы мошенников, возглавляемых его однофамильцем, который представлялся "двоюродным братом" и предлагал за 100 тысяч долларов "трудоустройство на высокую должность".
"Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д. С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в офисе (Зеленского – ред.)", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян
1 ноября, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
