Мошенники на Украине предлагали работу в офисе Зеленского
Мошенники на Украине предлагали работу в офисе Зеленского - РИА Новости, 07.11.2025
Мошенники на Украине предлагали работу в офисе Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о задержании группы мошенников, возглавляемых его однофамильцем, который представлялся "двоюродным братом"... РИА Новости, 07.11.2025
Мошенники на Украине предлагали работу в офисе Зеленского
