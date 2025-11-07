Рейтинг@Mail.ru
14:41 07.11.2025
На Украине оштрафовали женщину, распылившую газ в лицо военкому
На Украине оштрафовали женщину, распылившую газ в лицо военкому
происшествия
украина
одесская область
черноморск
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
происшествия, украина, одесская область, черноморск, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Происшествия, Украина, Одесская область, Черноморск, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Суд на Украине оштрафовал жительницу города Черноморска Одесской области за распыление газа в лицо сотруднику военкомата, который проводил насильственную мобилизацию, сообщает украинское издание "Думская" со ссылкой на приговор суда.
По данным издания, инцидент произошел в мае, когда группа женщин пыталась остановить микроавтобус военкомата, где находились мобилизованные, в том числе муж фигурантки.
Одесской области жена задержанного ТЦК (военкоматом - ред.) отделалась штрафом за неудачное спасение мужа. Штраф за распыление газа в лицо военному во время конфликта возле ТЦК получила Людмила Б. из Черноморска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Тогда женщины перекрыли ворота, через которые выезжал микроавтобус с мобилизованными, а офицер в гражданской одежде пытался оттолкнуть участниц той акции. На суде женщина заявила, что защищала свекровь и не знала, что мужчина - сотрудник военкомата. Пострадавший получил "ожоги роговицы обоих глаз", судмедэксперты сочли эти травмы легкими телесными повреждениями.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
ПроисшествияУкраинаОдесская областьЧерноморскДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
