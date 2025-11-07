На Украине оштрафовали женщину, распылившую газ в лицо военкому

По данным издания, инцидент произошел в мае, когда группа женщин пыталась остановить микроавтобус военкомата, где находились мобилизованные, в том числе муж фигурантки.

Тогда женщины перекрыли ворота, через которые выезжал микроавтобус с мобилизованными, а офицер в гражданской одежде пытался оттолкнуть участниц той акции. На суде женщина заявила, что защищала свекровь и не знала, что мужчина - сотрудник военкомата. Пострадавший получил "ожоги роговицы обоих глаз", судмедэксперты сочли эти травмы легкими телесными повреждениями.