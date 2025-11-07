На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

По информации союза, сотрудники военкомата пришли в храм во время богослужения. После задержания настоятеля доставили в военкомат. "В настоящее время настоятель не выходит на связь. Представителям Черкасской епархии УПЦ не предоставили никаких документов, подтверждающих его священнический сан или законность задержания. Жена священника вынуждена была вызвать полицию, чтобы попытаться передать мужу жизненно необходимые лекарства", - добавили в союзе.