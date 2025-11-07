Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
14:37 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053452090.html
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ - РИА Новости, 07.11.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
Сотрудники военкомата похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Смела в Черкасской области на Украине, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2025
На Украине сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

На Украине в Черкасской области сотрудники военкомата похитили настоятеля УПЦ

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Сотрудники военкомата похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Смела в Черкасской области на Украине, сообщили в пятницу в союзе православных журналистов.
"В городе Смела сотрудники местного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) силой увезли настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских, священника Алексея Лукаша", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов.
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Митрополита УПЦ Арсения после госпитализации вернули в зал суда
3 ноября, 21:03
По информации союза, сотрудники военкомата пришли в храм во время богослужения. После задержания настоятеля доставили в военкомат. "В настоящее время настоятель не выходит на связь. Представителям Черкасской епархии УПЦ не предоставили никаких документов, подтверждающих его священнический сан или законность задержания. Жена священника вынуждена была вызвать полицию, чтобы попытаться передать мужу жизненно необходимые лекарства", - добавили в союзе.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 24 сентября сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Патриарх Кирилл рассказал о поддержке УПЦ
4 ноября, 19:40
 
УкраинаСмелаЧеркасская областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьВ мире
 
 
