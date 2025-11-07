Рейтинг@Mail.ru
День десантных войск ВСУ изменили в соответствии с новоюлианским календарем - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 07.11.2025 (обновлено: 09:41 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053349936.html
День десантных войск ВСУ изменили в соответствии с новоюлианским календарем
День десантных войск ВСУ изменили в соответствии с новоюлианским календарем - РИА Новости, 07.11.2025
День десантных войск ВСУ изменили в соответствии с новоюлианским календарем
День десантно-штурмовых войск на Украине теперь назначен на 8 ноября - в этот день по новоюлианскому календарю отмечается день всех ангелов-хранителей во главе... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:35:00+03:00
2025-11-07T09:41:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251104/ukraina-2052833964.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, русская православная церковь
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Русская православная церковь
День десантных войск ВСУ изменили в соответствии с новоюлианским календарем

День десантных войск ВСУ перенесли на 8 ноября по новоюлианскому календарю

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. День десантно-штурмовых войск на Украине теперь назначен на 8 ноября - в этот день по новоюлианскому календарю отмечается день всех ангелов-хранителей во главе с Архангелом Михаилом, сообщает украинское издание "Корреспондент.net".
По новоюлианскому календарю, по которому живет раскольническая структура ПЦУ, церковный праздник приходится на 8 ноября, а не 21-го. В этот день тот же праздник отмечается по юлианскому календарю, по которому живет Русская православная церковь.
"Дата празднования (дня) Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины перенесена с 21 на 8 ноября. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В ноябре 2017 года, при президенте Петре Порошенко, дату перенесли со 2 августа, чтобы отойти от советской и российской традиции. Тогда же и по тем же соображениям был изменен цвет форменных головных уборов украинских десантников - их береты вместо голубых стали бордовыми, под стандарт НАТО.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
На Украине суд отклонил иск о запрете УПЦ распоряжаться своим имуществом
4 ноября, 20:16
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала