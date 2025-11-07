День десантных войск ВСУ изменили в соответствии с новоюлианским календарем

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. День десантно-штурмовых войск на Украине теперь назначен на 8 ноября - в этот день по новоюлианскому календарю отмечается день всех ангелов-хранителей во главе с Архангелом Михаилом, сообщает украинское издание "Корреспондент.net".
По новоюлианскому календарю, по которому живет раскольническая структура ПЦУ, церковный праздник приходится на 8 ноября, а не 21-го. В этот день тот же праздник отмечается по юлианскому календарю, по которому живет Русская православная церковь.
"Дата празднования (дня) Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины перенесена с 21 на 8 ноября. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В ноябре 2017 года, при президенте Петре Порошенко, дату перенесли со 2 августа, чтобы отойти от советской и российской традиции. Тогда же и по тем же соображениям был изменен цвет форменных головных уборов украинских десантников - их береты вместо голубых стали бордовыми, под стандарт НАТО.