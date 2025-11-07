Рейтинг@Mail.ru
"Перерос в хаос": СМИ рассказали, что случилось с Джоли на Украине
01:49 07.11.2025 (обновлено: 10:13 07.11.2025)
"Перерос в хаос": СМИ рассказали, что случилось с Джоли на Украине
Визит американской актрисы Анжелины Джоли в Херсон чуть не перерос в хаос из-за задержания сотрудниками ТЦК сопровождающего ее водителя, пишет британская газета
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Визит американской актрисы Анжелины Джоли в Херсон чуть не перерос в хаос из-за задержания сотрудниками ТЦК сопровождающего ее водителя, пишет британская газета The Telegraph.
"Необъявленный визит едва не перерос в хаос после того, как один из ее сопровождающих, предположительно водитель, привлек внимание военных вербовщиков на контрольно-пропускном пункте в нескольких часах езды к северу от их первой остановки в Николаеве", — говорится в материале.
Издание также отмечает, что эта история разгневала руководство Украины, которое не знало, что голливудская актриса приехала в страну.
В среду издание "Страна.ua" сообщало, что Джоли приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон. Позднее оно сообщило, что Джоли пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области украинец оказался водителем актрисы Джоли и теперь готовится к службе в ВСУ по мобилизации.
Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в сухопутных войсках писала, задержанного отпустили из военкомата.
Поездку Джоли на Украину и в подконтрольный ВСУ Херсон профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ-сообществом* на Украине.
На сайте организации сказано, что с 2014 года она работает с украинскими инициативами, в том числе связанными с поддержкой ЛГБТ*. Кроме того, в пресс-релизе организации подтверждается, что Джоли посетила за счет фонда украинский Николаев и подконтрольный ВСУ Херсон.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
