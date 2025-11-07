Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по погранзаставе с боевиками ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 07.11.2025
ВС России ударили по погранзаставе с боевиками ВСУ в Одесской области
ВС России ударили по погранзаставе с боевиками ВСУ в Одесской области
Удар нанесен по пограничной заставе в Одесской области, где были замечены военные, в том числе иностранные, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военные
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по пограничной заставе в Одесской области, где были замечены военные, в том числе иностранные, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Одесская область... Нанесен удар по погранзаставе 7, где фиксировали военных, в том числе иностранных. В (поселке - ред.) Черноморское, по сообщениям Актива Сопротивления, есть прилет в место, откуда отправляли БЭК (безэкипажные катера - ред.), была детонация и сильный пожар", - сказал Лебедев.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Российские военные уничтожили группу украинских боевиков в Купянске
Заголовок открываемого материала