ВС России ударили по погранзаставе с боевиками ВСУ в Одесской области
ВС России ударили по погранзаставе с боевиками ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России ударили по погранзаставе с боевиками ВСУ в Одесской области
Удар нанесен по пограничной заставе в Одесской области, где были замечены военные, в том числе иностранные, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 07.11.2025
ВС России ударили по погранзаставе с боевиками ВСУ в Одесской области
ВС России ударили по месту сбора военных ВСУ и запуска БЭКов в Одесской области