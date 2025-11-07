Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по месту дислокации наемников в Харьковской области
08:12 07.11.2025 (обновлено: 08:45 07.11.2025)
ВС России нанесли удар по месту дислокации наемников в Харьковской области
ВС России нанесли удар по месту дислокации наемников в Харьковской области - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России нанесли удар по месту дислокации наемников в Харьковской области
Российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
харьковская область
чугуевский район
сергей лебедев
вооруженные силы украины
мария захарова
россия
харьковская область
чугуевский район
россия
ВС России нанесли удар по месту дислокации наемников в Харьковской области

Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьков и Чугуевский район — ночные удары БПЛА и КАБ, цели — ремонтные мощности и инфраструктура ПВО. Есть прилет по наемникам", — рассказал он.
Бразильские наемники официально служат в нацгвардии Украины
По данным украинского телеканала "Общественное", в ночь на пятницу в Чугуевском районе прогремела серия взрывов.

Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку их интенсивность несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Запад, направляя наемников на Украину, закрепил себя в статусе стороны конфликта.
