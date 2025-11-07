ВС России нанесли удар по месту дислокации наемников в Харьковской области

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

"Харьков и Чугуевский район — ночные удары БПЛА и КАБ, цели — ремонтные мощности и инфраструктура ПВО. Есть прилет по наемникам", — рассказал он.