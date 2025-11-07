МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьков и Чугуевский район — ночные удары БПЛА и КАБ, цели — ремонтные мощности и инфраструктура ПВО. Есть прилет по наемникам", — рассказал он.
По данным украинского телеканала "Общественное", в ночь на пятницу в Чугуевском районе прогремела серия взрывов.
Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует наемников в качестве "пушечного мяса". Приехавшие воевать за деньги иностранцы во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, поскольку их интенсивность несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Запад, направляя наемников на Украину, закрепил себя в статусе стороны конфликта.
