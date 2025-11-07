https://ria.ru/20251107/turtsija-2053494113.html
Фидан рассказал о контактах с Москвой и Киевом по конфликту на Украине
Фидан рассказал о контактах с Москвой и Киевом по конфликту на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Фидан рассказал о контактах с Москвой и Киевом по конфликту на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом по своим каналам для дипломатического процесса по урегулированию на... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:57:00+03:00
2025-11-07T16:57:00+03:00
2025-11-07T16:57:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
украина
турция
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053488814_0:571:1140:1212_1920x0_80_0_0_baf8e6892925d85ec0f7831f2511e5c1.jpg
https://ria.ru/20251018/fidan-2049150866.html
анкара (провинция)
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053488814_0:480:1140:1335_1920x0_80_0_0_cd3264184acfe62e3d94a250c1a427e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), украина, турция, хакан фидан
В мире, Анкара (провинция), Украина, Турция, Хакан Фидан
Фидан рассказал о контактах с Москвой и Киевом по конфликту на Украине
Фидан: Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом по конфликту на Украине