Турция приветствовала решение СБ ООН в отношении сирийского лидера - РИА Новости, 07.11.2025
09:28 07.11.2025
Турция приветствовала решение СБ ООН в отношении сирийского лидера
Турция приветствовала решение СБ ООН в отношении сирийского лидера

АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Турция положительно оценила решение Совета Безопасности ООН исключить президента Сирии Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка и заявила о намерении продолжать поддерживать Дамаск, сообщает МИД страны.
В четверг СБ ООН проголосовал за резолюцию, которой снял санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба.
"Мы приветствуем решение Совета Безопасности Организации Объединённых Наций № 2799 (2025), исключающее президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Энеса Хаттаба из соответствующего санкционного списка СБ ООН", – заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели в соцсети Х.
По словам дипломата, Анкара рассчитывает и впредь поддерживать шаги, направленные на устранение негативных последствий прошедшего периода для нынешнего правительства и народа Сирии.
"Это также включает полную отмену санкций, интеграцию Сирии в международное сообщество и обеспечение устойчивой стабильности и развития в стране", – отметил Кечели.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Небензя прокомментировал снятие санкций с аш-Шараа
Вчера, 01:29
 
