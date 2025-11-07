https://ria.ru/20251107/tsb-2053521042.html
ЦБ считает, что "Мир" соответствует рекомендациям по управлению рисками
Система "Мир" по результатам проверки соответствует рекомендациям Банка России по управлению рисками в платежных системах, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 07.11.2025
экономика
центральный банк рф (цб рф)
