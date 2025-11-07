Рейтинг@Mail.ru
17:05 07.11.2025
ЦБ объяснил, почему не стоит запрещать микрозаймы
анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика
Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Экономика
ЦБ объяснил, почему не стоит запрещать микрозаймы

ЦБ РФ: запрет микрозаймов подтолкнет людей к нелегальным кредиторам

Объявления о кредитах наличными
Объявления о кредитах наличными. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запрет микрозаймов в микрофинансовых организациях (МФО) подтолкнет людей к нелегальным кредиторам на сером рынке, на котором не действуют механизмы защиты, сообщил Банк России в своем Telegram-канале.
"Для МФО вводятся немало ограничений. Но если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты - в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России", - сообщил регулятор, отвечая на вопрос о законности существования МФО.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам: в частности, с июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.
Одновременно проект увеличивает предельный размер займа юрлицам или индивидуальным предпринимателям.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов
