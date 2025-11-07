Рейтинг@Mail.ru
Аморима признали лучшим тренером месяца в АПЛ
Футбол
Футбол
 
15:20 07.11.2025
Аморима признали лучшим тренером месяца в АПЛ
Аморима признали лучшим тренером месяца в АПЛ
Рубен Аморим из "Манчестер Юнайтед" признан лучшим тренером октября в чемпионате Англии по футболу, сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
футбол
спорт
рубен аморим
манчестер юнайтед
сандерленд
ливерпуль
английская премьер-лига (апл)
спорт, рубен аморим, манчестер юнайтед, сандерленд, ливерпуль, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Рубен Аморим, Манчестер Юнайтед, Сандерленд, Ливерпуль, Английская премьер-лига (АПЛ)
Аморима признали лучшим тренером месяца в АПЛ

Аморима признали лучшим тренером октября в АПЛ

© Соцсети "Манчестер Юнайтед"Рубен Аморим
Рубен Аморим - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Соцсети "Манчестер Юнайтед"
Рубен Аморим. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рубен Аморим из "Манчестер Юнайтед" признан лучшим тренером октября в чемпионате Англии по футболу, сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).
Португалец впервые завоевал данную награду. Клуб в прошедшем месяце выиграл все три матча, победив "Сандерленд" (2:0), "Ливерпуль" (2:1) и "Брайтон" (4:2). Клуб выиграл три матча подряд впервые с назначения Аморима в ноябре 2024 года.
Брайан Мбемо признан лучшим игроком АПЛ в октябре. Футболист "красных дьяволов" забил три гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах.
"Манчестер Юнайтед" с 17 очками в 10 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице.
Рубен Аморим - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
"И папа римский не заставит": Аморим заявил, что не готов прогибаться
20 сентября, 01:56
 
ФутболСпортРубен АморимМанчестер ЮнайтедСандерлендЛиверпульАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Версия 2023.1 Beta
