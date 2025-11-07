https://ria.ru/20251107/trener-2053461929.html
Аморима признали лучшим тренером месяца в АПЛ
Аморима признали лучшим тренером месяца в АПЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Аморима признали лучшим тренером месяца в АПЛ
Рубен Аморим из "Манчестер Юнайтед" признан лучшим тренером октября в чемпионате Англии по футболу, сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
