В Белом доме завершились переговоры Трампа и Орбана

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершили переговоры в Белом доме, Орбан покинул Белый дом спустя почти два часа, сообщает пул Белого дома.
"Премьер-министр Венгрии покинул Белый дом в 14.28 (22.28 мск -ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее пул сообщал, что Орбан прибыл в Белый дом в 12.25 местного времени (20.25 мск).
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме стала первой после переноса саммита Россия–США, который предполагалось провести в Будапеште. Венгерский премьер ранее заявлял, что главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине, выразив надежду, что диалог в Вашингтоне поможет приблизить новый российско-американский саммит. В интервью изданию Magyar Nemzet Орбан отметил, что "в американо-российских переговорах остаются один-два неурегулированных вопроса" и, если они будут решены, "в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, после которого возможно прекращение огня".
