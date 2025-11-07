Рейтинг@Mail.ru
Трамп несколько раз подряд пообещал скорое решение украинского конфликта - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/tramp-2053572377.html
Трамп несколько раз подряд пообещал скорое решение украинского конфликта
Трамп несколько раз подряд пообещал скорое решение украинского конфликта - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп несколько раз подряд пообещал скорое решение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном несколько раз повторил обещание скорого достижения украинского... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:53:00+03:00
2025-11-07T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
венгрия
россия
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:792:2233:2048_1920x0_80_0_0_0f7424772c34383a73bab1dde3d1e74e.jpg
https://ria.ru/20251107/tramp-2053566730.html
сша
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8822694a4dce0a6b73c451132c51434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, россия, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Венгрия, Россия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Трамп несколько раз подряд пообещал скорое решение украинского конфликта

Трамп на встрече с Орбаном четыре раза пообещал завершение украинского конфликта

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном несколько раз повторил обещание скорого достижения украинского урегулирования.
"Мы согласились в том, что конфликт завершится в недалеком будущем", - заявил Трамп на встрече с венгерским премьером в Белом доме.
По словам президента США, сторонам украинского конфликта пока нужно позволить сражаться.
Орбан хорошо понимает президента РФ Владимира Путина, добавил Трамп. Венгерский премьер считает, что конфликт завершится, сказал президент США. Орбан подтвердил, что так считает.
Затем президент США еще раз выразил уверенность, что конфликт разрешится в недалеком будущем. Чуть позже он в третий раз повторил, что убежден в этом.
Еще раз, в четвертый, Трамп пообещал, что украинское урегулирование состоится, как произошло с другими восемью конфликтами, урегулировать которые он помог.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии
Вчера, 21:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВенгрияРоссияДональд ТрампВиктор ОрбанВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала