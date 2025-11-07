https://ria.ru/20251107/tramp-2053572377.html
Трамп несколько раз подряд пообещал скорое решение украинского конфликта
Трамп несколько раз подряд пообещал скорое решение украинского конфликта - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп несколько раз подряд пообещал скорое решение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном несколько раз повторил обещание скорого достижения украинского... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:53:00+03:00
2025-11-07T22:53:00+03:00
2025-11-07T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
венгрия
россия
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:792:2233:2048_1920x0_80_0_0_0f7424772c34383a73bab1dde3d1e74e.jpg
https://ria.ru/20251107/tramp-2053566730.html
сша
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8822694a4dce0a6b73c451132c51434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, россия, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Венгрия, Россия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Трамп несколько раз подряд пообещал скорое решение украинского конфликта
Трамп на встрече с Орбаном четыре раза пообещал завершение украинского конфликта
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном несколько раз повторил обещание скорого достижения украинского урегулирования.
"Мы согласились в том, что конфликт завершится в недалеком будущем", - заявил Трамп
на встрече с венгерским премьером в Белом доме.
По словам президента США
, сторонам украинского конфликта пока нужно позволить сражаться.
Орбан
хорошо понимает президента РФ Владимира Путина
, добавил Трамп. Венгерский премьер считает, что конфликт завершится, сказал президент США. Орбан подтвердил, что так считает.
Затем президент США еще раз выразил уверенность, что конфликт разрешится в недалеком будущем. Чуть позже он в третий раз повторил, что убежден в этом.
Еще раз, в четвертый, Трамп пообещал, что украинское урегулирование состоится, как произошло с другими восемью конфликтами, урегулировать которые он помог.