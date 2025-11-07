ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Певая леди США Мелания Трамп получила награду "Патриот года", которая присуждается "героям и патриотам, продемонстрировавшим непоколебимую приверженность ценностям, которые делают страну великой", сообщается на сайте Белого дома.
«
"Первой леди присудили звание "Патриот года" - это награда, которую платформа Fox Nation присуждает "героям и патриотам, продемонстрировавшим непоколебимую приверженность ценностям, которые делают страну великой", - говорится в сообщении.
В Белом доме отметили, что с момента ее возвращения в Белый дом на второй срок, Мелания посетила американцев, пострадавших от катастроф в Северной Каролине, Калифорнии и Техасе, провела круглый стол на тему образования в области искусственного интеллекта, помогла воссоединению восьми детей с их семьями, разделенных из-за конфликта на Украине.
В США раскрыли содержание письма жены Трампа Путину
17 августа, 00:55