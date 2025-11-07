Рейтинг@Mail.ru
Трамп с улыбкой ответил Орбану на слова о победе Украины
21:59 07.11.2025 (обновлено: 00:05 08.11.2025)
Трамп с улыбкой ответил Орбану на слова о победе Украины
в мире
украина
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
РИА Новости
2025
в мире, украина, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан
Трамп с улыбкой ответил Орбану на слова о победе Украины

Дональд Трамп и Виктор Орбан
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с усмешкой ответил на замечание премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что победа Киева возможна только потому, что чудеса тоже случаются, передает корреспондент РИА Новости.
"Ага, это правильно", - с усмешкой ответил Трамп Орбану в Белом доме.
До этого президент США спросил, считает ли премьер Венгрии, что Украина могла бы победить. "То есть ты бы сказал, что Украина не сможет победить?" - спросил Трамп.
Орбан ответил, что "чудеса могут случаться", развел руками, улыбнулся и пожал плечами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
29 сентября, 18:55
 
В мире Украина США Венгрия Дональд Трамп Виктор Орбан
 
 
