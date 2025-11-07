https://ria.ru/20251107/tramp-2053564953.html
Трамп не знает, сколько продлится шатдаун в США
Трамп не знает, сколько продлится шатдаун в США - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп не знает, сколько продлится шатдаун в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, как долго еще продлится шатдаун в США, возложив всю ответственность на демократов. РИА Новости, 07.11.2025
Трамп не знает, сколько продлится шатдаун в США
Трамм: не знаю, как долго продлится шатдаун, все в руках демократов