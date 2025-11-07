Трамп не знает, сколько продлится шатдаун в США

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, как долго еще продлится шатдаун в США, возложив всю ответственность на демократов.

"Я не знаю, это зависит от демократов", - заявил он в пятницу в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько еще продлится прекращение работы правительственных учреждений в стране.