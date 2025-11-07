https://ria.ru/20251107/tramp-2053564801.html
Трамп ответил на вопрос о выводе американских войск из Румынии
Трамп ответил на вопрос о выводе американских войск из Румынии - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп ответил на вопрос о выводе американских войск из Румынии
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что Соединенные Штаты перемещают свои силы в Европе, но они остаются в том же количестве. РИА Новости, 07.11.2025
Трамп ответил на вопрос о выводе американских войск из Румынии
Трамп: США перемещают силы в Европе, но они остаются в том же количестве