Трамп ответил на вопрос о выводе американских войск из Румынии - РИА Новости, 07.11.2025
21:33 07.11.2025
Трамп ответил на вопрос о выводе американских войск из Румынии
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что Соединенные Штаты перемещают свои силы в Европе, но они остаются в том же количестве. РИА Новости, 07.11.2025
2025
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что Соединенные Штаты перемещают свои силы в Европе, но они остаются в том же количестве.
"Мы остаёмся с тем же общим количеством (войск в Европе - ред.), но перераспределяем людей", - заявил он на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос о выводе американских войск из Румынии.

